Digital Currencies

Trading Idea

In diesem Wikifolio kann in den gesamten Anlageuniversum investiert werden. Die Auswahl der Aktien, ETF's, Hebelprodukte oder Zertifikate soll aufgrund eines selbstentwickelten mathematischen Models basierend auf der technischer Analyse (Charts und Trends) erfolgen, welches die Produkte ermitteln soll, die einen längerfristigen Aufwärtstrend versprechen lassen. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurzfristig. Ziel ist es auch in Zeiten mit fallenden Börsenkursen Wachstum zu erzielen. show more

This content is not available in the current language.