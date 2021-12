DrBestInvest Dachzertifikat

Trading Idea

Dieser Wertpapier fasst die publizierten Zertifikate von Dr. Best Invest zusammen.



Die Anteile sind gleichverteilt, wobei deren Anzahl durch Neuemmisionen und Schließungen beeinflusst wird.



Dr. Best Invest investiert vornehmlich in Aktien sowie in Technologieunternehmen. show more

This content is not available in the current language.