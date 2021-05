Disruptive Twenties

Trading Idea

Um von den "disruptiven Zwanzigern" zu profitieren, soll in Unternehmen investiert werden, die das Potential haben die auf uns zukommenden Veränderungen mitzugestalten und überproportional davon zu profitieren.



Diese Ausrichtung umfasst nicht nur klassische Tech-Unternehmen und verleiht diesem Wikifolio einen Schwerpunkt bei Small und MidCaps, was zu einer höheren Volatilität führen kann. Renditeaussichten und Risiko sind höher als bei Bluechips.



Für die Unternehmensauswahl gilt: Es soll ein signifikanter Umsatzanstieg i.d.R. innerhalb eines Jahres, maximal innerhalb zwei Jahren in Aussicht stehen. Die Prognose muss anhand bisheriger Entwicklungen nachvollziehbar sein, z.B. indem Produkte/Dienstleisungen kurz vor der möglichen Markteinführung stehen oder sich in der Einführungsphase befinden.



Aber auch große Tech-Unternehmen, "erwachsene" Wachstumsunternehmen und "alte" Unternehmen mit glaubwürdigem, nachhaltigem Pivot können aufgenommen werden, zudem Rohstoff-ETFs mit Themenbezug, z.B. Batterie-Rohstoffe.



Die Anlage erfolgt langfristig: Unternehmen werden gehalten solange die Wachstums-Erwartung intakt ist. Dies wird regelmäßig überprüft. Andere Instrumente können gegebenenfalls zur Risikominimierung eingesetzt werden.



Antizyklisches Verhalten: Bei übertriebenen Kurssprüngen werden Positionen zwecks De-Risking mit Stopps versehen, bei unbegründeten Abstürzen werden Positionen ausgebaut, nicht geschlossen. Dazu wird eine Cash-Position erhalten.



Passende Werte werden aktiv zur Aufnahme in das wikifolio Anlageuniversum vorgeschlagen. show more

