Mit dem wikifolio Euro am Sonntag Moat Kings oder Burggraben Könige soll in Konzerne investiert werden, die gemessen am Umsatz weltweit zu den Größten gehören und ihren Erlös und ihren operativen Gewinn (Ebitda)

während der vergangenen zehn Geschäftsjahre jährlich jeweils um mehr als fünf Prozent gesteigert haben. Unserer Ansicht nach sollen die Unternehmen jenen Trend auch in ihrem bevorstehenden Geschäftsjahr beibehalten. Die Kriterien sollen jährlich überprüft werden.



Dank der hohen Erlöse und Gewinne sowie ihres überdurchschnittlich hohen Wachstums dominieren diese Unternehmen in ihren Branchen und verfügen damit, aus unserer Sicht, über einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil, der an der Wall Street "Burggraben" (engl. moat) genannt wird. Aktien von Konzernen mit intakten Burggräben, moat kings, haben, unserer Einschätzung nach, Potenzial für langfristig hohe Renditen. Burggraben Könige gibt es in nahezu allen Branchen, in großen und in kleineren Märkten.



Bei der Auswahl der Investments sollen zudem auch Bewertungskennziffern wie etwa KGV, KCV oder KBV analysiert werden. Zur Optimierung des Timings beim Kauf sollen bei Bedarf auch die charttechnische Analyse und eine Momentum-Ansätze hinzugezogen werden. Es kann ein Cashbestand gehalten werden, der im Regelfall nicht die Mehrheit des wikifolios ausmachen soll. Der Anlagehorizont soll flexibel sein. Es soll aber überwiegend Mittel- bis Langfristigkeit angestrebt werden, ohne vereinzeltes kurzfristiges Handeln auszuschließen.

