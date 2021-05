E-Commerce Winner Global

Trading Idea

"Frau Maier, Storno an Kasse 4, bitte!"



Die Covid-19 Pandemie hat zu nachhaltigen umsatzstarken Dynamik im Segment E-Commerce geführt. Aus meiner Sicht können die Umsätze aus dem Online-Handel weiterhin stark wachsen. Dafür könnten eine Vielzahl von Trends sprechen: Zunehmende Internationalität von Händlern, Verschmelzung von Online- und Offlinehandel durch günstigere und nutzerfreundlichere IT, Entwicklung von Händlern zu Herstellern, Verstärkung von Granularität bei den Anbietern (Nischen-Shops).



AKTIVER WIKIFOLIO ANSATZ:

Dieser wikifolio soll regelmäßig überprüft und die Unternehmen stetig bewertet werden mittels fundamentaler Analyse. Es soll ausschließlich in Einzelaktien investiert werden. Dabei sollen einzelne Unternehmen stärker gewichtet werden, bei denen das Geschäftsmodell aus meiner Sicht aussichtsreicher erscheint.



Auch Neukäufe können getätigt werden mittels fundamentaler oder technischer Analyse und falls meiner Meinung nach neue spannende Unternehmen in diesem Segment an den Markt kommen oder Verkäufe falls sich bei den Unternehmen die Geschäftsaussichten deutlich verschlechtern.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. show more

