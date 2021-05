SwingTrade USA

Trading Idea

In diesem Wikifolio wird in nach Fundamentalanalyse analysierte Unternehmen investiert, wobei der Einstiegszeitpunkt teilweise durch technische Analyse und andere Signale ermittelt wird. Weiterhin soll option flow und darkpool Volumen Analyse angewendet werden, um ungewöhnliche Marktbewegungen festzustellen und daraus mögliche Trades zu entwickeln. Es werden primär amerikanische Unternehmen gehandelt.

Die Haltedauer beträgt gewöhnlich mehrere Wochen bis mehrere Monate (swing trade). Es ist geplant in alle Sektoren zu investieren. show more

