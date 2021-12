Dividendenstrategie Europa

Trading Idea

Das Wikifolio soll in substanzstarke europäische Qualitätsaktien mit konstant hohen Dividendenausschüttungen investieren.

Das Wikifolio soll nur in Aktien von Unternehmen investieren, die eine herausragende Marktposition haben und die sich über Jahre durch eine konstant positive Umsatz- und Gewinnentwicklung auszeichnen.

Die Auswahl soll nach streng valueorientierten Kriterien in Aktien erfolgen, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die zudem eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

Die Dividendenerträge sollen verwendet werden, um Zukäufe in Korrekturphasen vornehmen zu können.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll eine Aktie den Depotanteil von 10% nicht überschreiten.

Das Wikifolio strebt einen langfristigen Anlagehorizont an, d.h. die sorgfältig ausgesuchten Aktien sollen möglichst lange im Wikifolio verweilen.

