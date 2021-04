Photovoltaik Europa

Trading Idea

Im Zuge eines potenziellen Photovoltaikbooms in Europa sind die enthaltenen Unternehmen in der europäischen Photovoltaikbranche tätig. Es soll versucht werden die Unternehmen im Portfolio nach Marktkapitalisierung aufzuteilen. Beschäftigt sich ein Unternehmen neben Photovoltaik auch in anderen Bereichen wie bspw. Windkraft soll versucht werden, nur den prozentualen Anteil des Photovoltaikbereichs bei der Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. In nicht näher spezifizierten Abständen soll eine Überprüfung der Aufteilung stattfinden, falls meiner Meinung nach Bedarf besteht soll sodann eine Neuaufteilung nach Marktkapitalisierung durchgeführt werden. Eine Neuaufteilung soll auch bei Neuaufnahmen von Titeln erfolgen. Der Anlagehorizont soll langfristig und nach dem Prinzip "buy and hold" sein. Das Anlageuniversum soll sich rein auf Aktien beschränken: ETF, Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte sollen nicht genutzt werden, das ist soweit in den Einstellungen von diesem Wikifolio ausgeschlossen. Small Caps und Micro Caps - also Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Bereich der "Penny Stocks" - können ebenfalls enthalten sein um möglichst den gesamten Bereich der Photovoltaikbranche in Europa abzudecken. Eine spezifische Anzahl an Aktien soll es nicht geben. Die Bedingung für die potenzielle Aufnahme eines Titels: das Unternehmen soll zum Teil oder in Gänze in der europäischen Photovoltaikbranche aktiv sein. Somit können auch Unternehmen Enthalten sein, welche sich unter Umständen auch in anderen Branchen oder anderen Regionen außerhalb Europas engagieren. Als Entscheidungsfindung soll die die fundamentale Analyse und sonstige Analyse angewandt werden. show more

