EU Tech 100

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in Wachstumsorientierte Technologie Aktien ausschließlich aus dem europäischen Raum investiert werden.

Es soll eine Aktien Buy and Hold Strategie angewandt werden.

Quartalsweise wird der Bestand überprüft und es können einzelne Aktien ausgetauscht werden.

Es sollen mindestens ca. 50 und maximal ca. 100 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen aus den verschiedensten Zukunftsbereichen wie Cloud Computing, E-Commerce, Halbleiter, Biotech, Kontaktloses Bezahlen, usw. ausgewählt werden.

Für die Auswahl werden Fundamental Kriterien (Cashflow, Eigenkapitalquote, Umsatzwachstum), Geschäftsmodell und Marktkapitalisierung angewendet.

