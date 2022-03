Trading Idea

Es ist höchste Zeit, unser globales Klima AKTIV zu schützen. ECHTEN und AKTIVEN Klimaschutz müssen wir zum Wohl unserer Kinder und Enkel betreiben, die eine Erde vorfinden sollen, auf der auch sie gut leben können. AKTIVER Klimaschutz kann nicht nur in der Politik und beim Konsumverhalten stattfinden, er muss in besonderem Maße auch in der Wirtschaft stattfinden, denn nur mit Hilfe von ökologisch-innovativen Unternehmen wird es uns als Menschheit gelingen, Energieversorgung und Konsumverhalten klimaneutral zu gestalten. Diese Transformation müssen wir unterstützen und fördern – auch mit unserem Anlageverhalten.



Es gibt viele andere Fonds und Wikifolios, die sich ökologischen Themen verschreiben, sich „öko“ oder "ESG" nennen. Dennoch habe ich keinen einzigen Fonds und kein einziges andere Wikifolio gefunden, das wirklich ausschließlich in Unternehmen investiert, die AKTIV helfen, den Klimawandel zu bremsen. Im Gegenteil: In solchen Fonds und Wikifolios finden sich immer wieder Unternehmen, die Greenwashing betreiben, irgendwo ein kleines klimafreundliches Nebenprojekt betreiben und damit schon als ganzer Konzern als "klimafreundlich" genug gelten, um aufgenommen zu werden. ECHTER Klimaschutz sieht anders aus. Doch damit ist jetzt Schluss.



Wer ernsthaft in klimaschützende Unternehmen investieren möchte, findet in diesem Wikifolio endlich eine ECHTE Möglichkeit. Bei der sorgfältigen Auswahl der enthaltenen Unternehmen kommen ausschließlich solche Unternehmen ins Wikifolio, die AKTIVEN Klimaschutz in ihrer gesamten Unternehmensausrichtung betreiben und den Klimaschutz wesentlich voranbringen können. Für jedes neue Unternehmen in diesem Wikifolio möchte ich erläutern, welche bedeutenden Beiträge es zum Klimaschutz leistet. Die ökologisch-innovativen Unternehmen dieses Wikifolios sollen die Welt für künftige Generationen retten - und dabei langfristig eine gute Rendite für alle Anleger erzielen, die rechtzeitig erkannt haben, wie wichtig ECHTER Klimaschutz ist. show more

This content is not available in the current language.