Trading Idea

Es soll weltweit in Flughafenbetreiber investiert werden. Es soll ein diversifiziertes Portfolio an Flughafenbetreibern aufgebaut werden, um regionale Unterschiede im Wachstum des jeweiligen Passagieraufkommens ausgleichen zu können. Der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig. Neben Flughafenbetreibern kann in diesem Wikifolio auch in Handelsketten investiert werden, die stark an Flughäfen vertreten sind. show more

This content is not available in the current language.