Eins Fuer Alle

Eine Wikifolio für Alle und Alles. "Ein Wikifolio wie ein gefühltes Family-Office"



Vermögensauf- und -ausbau, langfristig, über alle Anlageklassen. "Nicht alle Eier in einen Korb legen"



Buy-and-Hold-Strategie in der Kernsubstanz (Aktien/Anleihen/Fonds/ETFs/Edelmetalle) des Portfolios, hierfür sind mindestens zwei Drittel des Gesamtbestandes angestrebt. "Hin und Her macht die Taschen leer" "Die größten Gewinne werden mit dem Hintern gemacht"



Es soll dauerhaft Cashbestand zur Nutzung von Preischancen (Aktien/Anleihen/Fonds/ETFs/Zertifikate/Hebelpapiere) vorhanden sein. "Im Einkauf liegt der Gewinn"



Flexible Nutzung von Marktchancen und Reaktion auf Marktveränderungen (z.B. "schwarze Schwäne") durch "Satelliten"-Trades (Zertifikate/Hebelpapiere - auch "short") im kurz- bis mittelfristigen Bereich mit geeigneten Instrumenten (bei eindeutiger Signallage auch gehebelt). "Wenn es Suppe regnet, muss man den Löffel raushalten"



Die Auswahl der einzelnen Positionen erfolgt nach fundamentalen (z.B. KGV/Cashflow/Buchwert/Dividende/Verschuldungsgrad/Umsatzwachstum/Marge/Anteilseignerzusammensetzung/Bonität), chart- und markttechnischen (z.B. 200-Tage-Linie, Divergenzen RSI/MACD, Bolingerbänder, Fibonacci, Elliotwellen), sentiment- (z.B. Meidung von sog. "overcrowded trades") und bewertungstechnischen (z.B. "Shiller"-KGV) Analysen unter Beurteilung des makrookönomischen Umfelds (z.B. Zinsniveau/Zinsstrukturkurve/Realzinsen/Verschuldung/Ordnungspolitik/Geopolitik/Wissenschaft/Demographie) samt wahrscheinlicher Szenarien, immer im Kontext zur bestehenden Portfolioallokation. "Kaufe nicht billig, sondern günstig"



Für die realistische Chance auf eine langfristige Rendite die deutlich über Kaufkraftverlust (Inflation) liegen soll, ist die Akzeptanz von Wertschwankungen notwendig. "Wer die Hitze nicht mag, geht nicht in die Küche"



Erträge aus Dividenden- und Zinszahlungen sollen direkt reinvestiert werden. "Wer hat, der kriegt"







