Future Trends Stock-Picking

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden zukünftige Trend-Aktien gehandelt. Dabei werden Trends analysiert und es wird genauestens geschaut, welche Aktien von diesen Trends profitieren können. Der Einstiegszeitpunkt steht hierbei nicht unbedingt im Vordergrund, jedoch wird auch nicht auf ein "Pferd, das schon fast am Ziel ist" gewettet.



In der Regel werden Aktien aus den USA und Europa gehandelt, allerdings wird auch nicht vor anderen Regionen zurückgewichen. Bei den Trades wird von Derivaten oder Optionsscheinen kein Gebrauch gemacht.



In schwer zu analysierenden Marktlagen kann es passieren, dass auch höhere Cashpositionen gehalten werden.



Der Anlagezeitraum ist mittel- bis langfristig. show more

