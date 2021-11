Megatrends mit Hebel

Trading Idea

Megatrends bestimmen den Wandel. Vor allem der Megatrend Digitalisierung schreitet rapide voran und bringt eine Vielzahl von Trends mit sich. Diese Trends (Robotics, Cyber Secuirty, KI, Healthcare, etc.) lassen sich auch in den entsprechenden Kursverläufe der jeweiligen Aktien wiederfinden. Daran soll dieses Portfolio partizipieren.



Trends tendieren dazu, sich fortzusetzen. Davon soll diese Portfolio unter anderem auch mit gehebelten Anlageprodukten partizipieren. Die Anlagedauer beträgt dabei in der Regel wenige Wochen bis einige Monate bei einem konservativen Hebel von 3-6. Dies bedarf einer regelmäßigen Überwachung und aktivem Management. Hierbei kommen u.a. auch verschiedenste Ansätze der technischen Analyse zum Einsatz, um geeignete Ein- und Ausstiege zu finden. Sollten sich kurzfristige Swingtrades ergeben, die eine Haltedauer von wenigen Tagen haben, so kann es auch zu kürzeren Haltezeiten kommen.



Um alle Anlagevehikel nutzen zu können und gute Chancen wahrzunehmen, ist das Anlageuniversum bewusst offen gehalten. Der Fokus liegt jedoch auf Optionsscheinen auf US-Aktien und europäische Aktien, sowie Einzelaktien auf Spekulativere Werte.



Große Chancen gehen mit hoher Volatilität einher: Durch gehebelte Produkte können hohe kurzfristige Schwankungen entstehen. Dieses Portfolio sollte entsprechend als Ergänzung und nicht als alleinige Anlage gesehen werden. show more

