GENEON Aktien Renten Welt

Trading Idea

In diesem wikifolio soll es mehrheitlich zu Investitionen in ETF und Aktien kommen. In der Regel sollen ethisch-nachhaltige Anlagekriterien zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Bei der Auswahl der ETF sollen tendenziell Konzepte gewählt werden, die zusätzlich zu konkreten Ausschlusskriterien Unternehmen mit höheren ESG-Rating bevorzugen. In ETF, die in Unternehmen investieren (können), denen Verstöße gegen eines der UN Global Compact Prinzipien nachgewiesen wurden, soll nicht investiert werden. Es soll eine weltweite Aufteilung angestrebt werden, mit regionalen Schwerpunkten in den USA und Europa. Wir streben ein Verhältnis Aktien - Renten von 50% - 50% an; dies ist die Zielallokation. Investments in Einzeltitel werden bevorzugt. Diese können dann ausgewählt werden, wenn die qualitative Unternehmensanalyse eine positive Bewertung ergibt. Dazu muss die Aktie zum Investitionszeitpunkt Bestandteil des Global Challenges Index sein. Bei Bedarf (z.B. in einer Phase der Rezession) kann die Aktienquote auf 0% reduziert werden, die Cashquote zeitweise bis zu 100% betragen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig ausgerichtet sein. Eine Überprüfung der gehaltenen Werte erfolgt jedoch laufend.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFGENAUSGE Date created 11/14/2022 Index level - High watermark 100.0