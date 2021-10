HUMMING BIRD A.M. Future Growth

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden hauptsächlich unterbewertete Aktien gehandelt.

Der Faire Wert wird durch eine eigene Bewertungsformel errechnet.



Weitere Kriterien für die Bewertung sind:

- Billig VS Günstig Strategie (Flossbach von Storch)

- Qualität des Management

- Umsatzwachstum

- gute Bilanz

- SchillerKGV



Wir legen in dieses Wikifolio ausschließlich Werte die aktuell Günstig bewertet sind, weil sie noch nicht vom Markt erkannt wurden und nicht aufgrund von schlechten Meldungen billig bewertet sind.



Hebelprodukte können der aktuellen Marktlage angepasst werden. Hebelprodukte werden höchstens 30 % der Gewichtung betragen. show more

This content is not available in the current language.