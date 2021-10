Pennystock plus Dividende

Trading Idea

In diesem Portfolio soll in Aktien investiert werden, welche sich beim Kauf unter einem Nennwert von 2,00€ pro Aktie befinden und eine konstante Dividende (Dividendenrendite > 3%) ausschütten.



Der Anlagenhorizont kann für die Wertpapiere jede Zeitdauer abdecken. Es wird von der Entwicklung des Unternehmens abhängig gemacht.



Für Entscheidungsfindung werden unteranderem folgenden Quellen zurate gezogen:

Internet, Publikationen, Firmen-Website, Presseartikel, sonstige Nachrichten, Finanzforen usw..

Des weiteren sollen auch technische Analysen (z. B. Chartanalyse, Trendanalyse etc.) und auch fundamentale Analysen (z. B. KGV. KBV etc.) zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. show more

