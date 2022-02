immernurzwei

Trading Idea

Geplant ist, dass immer nur zwei wikifolios in diesem Dachwikifolio enthalten sind. Dazu sollen zwei aus meiner Sicht performance-starke wikifolios kombiniert werden, die einen für mich vertretbaren bisherigen Drawdown aufweisen. Dieses Paar, so die Idee, sollte wenig miteinander korreliert sein, d.h. dass in schwachen Börsenphasen bleibt zumindest eine der beiden Positionen stark bleiben soll. Auf diese Weise soll eine Risikostreuung angestrebt werden, die sonst von Anlegern eher mit vielen Positionen umgesetzt wird, dann aber nur zu vergleichsweise niedrigerer Performance führt als mit der Fokussierung auf zwei Positionen hier.

Der Anlagehorizont soll eher langfristig sein, jede der beiden Positionen kann aber jederzeit ausgetauscht werden, wenn sie sich aus meiner Sicht nicht mehr für die Strategie eignet oder ein anderes wikifolio vielversprechender erscheint. show more

This content is not available in the current language.