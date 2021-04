Growth Titel - Dark Stock Rising

Trading Idea

die folgenden Kategorien fallen:

- Disruptive Growth-Titel mit weit überdurchschnittlichen Wachstumschancen

- Hidden Champions & Innovations-/Technologieführer mit hohen Wachstumsraten

- Tech, IT & FinTech Unternehmen

- Biotech-Titel



Es soll sowohl in etablierte Unternehmen als auch in Startups investiert werden.



Abhängig von der Marktentwicklung und -situation kann sich der Anlagefokus ändern und es können ETFs und Fonds auf die oben genannten Kategorien zum Einsatz kommen.



Aufgrund des Fokus auf Growth-Titel wird überwiegend kurz- und mittelfristig angelegt. Wenn langfristig starkes Wachstum zu erwarten ist, ist aber auch ein signifikanter langfristiger Anteil möglich.



Die Auswahl der Investments beruht im Wesentlichen auf Markt- und Unternehmensanalysen. Zur Optimierung des Timings wird versucht antizyklische sowie newsgetriebene Kursschwankungen zu nutzen.

show more

This content is not available in the current language.