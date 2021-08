Trading Idea

„Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.“ Diese Börsenweisheit von Carl Mayer von Rothschild ist die Grundlage der Anlagestrategie dieses Wikifolios. Angst und Gier bestimmen die Kurse an den Börsen. Die Gier führt in Haussephasen zu einer Übertreibung und zu fundamental nicht mehr gerechtfertigten Kursen, die Angst führt in Crashphasen zu einer starken Unterbewertung, werden die Anleger zu gierig wird mit Derivaten auf fallende Kurse gesetzt. In einem Crash werden Aktien gekauft und mit Derivaten wird auf steigende Kurse gesetzt. Die gekauften Aktien werden, im Gegensatz zu den Derivaten, länger gehalten um von den tendenziell steigenden Kursen an den Börsen zu partizipieren. Die Übertreibungsphasen werden mittels Sentimentindikatoren oder auch Berichten in Boulevardzeitungen (wie z.B. Bild) identifiziert. Ist z.B. ein Crash in Boulevardzeitungen Titelgeschichte , so dürfte ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in Aktien und der Kauf von Calloptionen sein.



