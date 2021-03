MB-Concept

Trading Idea

Das Wikifolio soll hauptsächlich in Unternehmen investieren, die in den letzten Jahren eine positive Rendite erzielt haben. Es werden verschiedene Branchen ausgesucht, vor allen Dingen aus denen, die zur Digitalisierung und zukunftsversprechenden Entwicklung beitragen. Die Werte werden so gewichtet, dass einzelne Unternehmen, die in Schwierigkeiten oder sogar in Insolvenz geraten, nicht die gesamte Performance negativ belasten (Beispiel: das Wikifolio MB-CO, Wirecard). Geringe Bruchteile können in spekulative Werte investiert werden. Die Idee ist jedoch langfristig, ohne hin und her zu investieren. Die starken decken die schwachen Unternehmen durch den Zinseszins ab, somit kann eine durchschnittlich gute jährliche Rendite abgeworfen werden. Der Anlagehorizont liegt bei 7-15 Jahren. show more

This content is not available in the current language.