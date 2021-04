HAUSTIER-Trading EOD

Trading Idea

Die Haustier-Trading Methode ist eine selbst entwickelte, rein quantitative Analyse- und Tradingmethode, die in die Klasse der Trendfolge-Systeme einzuordnen ist. Sie soll auf statistisch, mathematischen Verfahren aus dem Bereich der Ökonometrie und des Operations Research basieren.



Diese Verfahren sollen dazu eingesetzt werden, um eine mathematisch möglichst eindeutige Beschreibung der jeweiligen Trendsituation zu bestimmen: Richtung, Tendenz, Steigung.





Auf Basis dieser Trendbeschreibung sollen dann mögliche Einstiegspunkte identifiziert werden, die mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit (Trefferquote TQ) und/oder möglichst hohem Gewinn- und Verlustverhältnis (GVV) entsprechende Kursentwicklungen (steigend oder fallend / long oder short) nach sich ziehen.

Die Take-Profit (TP) und/oder Stop-Loss (SL) Punkte sollen ebenfalls auf der Grundlage eines selbst entwickelten, mathematischer Optimierungsverfahren ermittelt werden und somit die Ausstiegspunkte bereits zum Kaufzeitpunkt möglichst genau festgelegt sein.

Die Kauf- und Verkaufentscheidungen sollen bei der Haustier-Trading Methode mithin möglichst rein analytisch und somit weitestgehend frei von menschlicher Interpretation und Emotion festgelegt werden.



Es kann in Hebelprodukte und ausgewählte Aktien investiert werden.

Es sollen überwiegend Hebelprodukte auf unterschiedliche Basiswerte gehandelt werden: Indizes, Rohstoffe, Währungen, Einzelaktien, etc..

Die Haltezeit soll überwiegend kurzfristig sein. show more

