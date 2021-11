GamingNTech Road 2 The Metaverse

Trading Idea

Gaming & Technology: Road 2 The Metaverse



Das Wikifolio folgt wie auch "Disruptive Twenties" dem Ansatz des Concentrated Investing: vielversprechende Positionen können sehr groß ausfallen. Schwankungen im Aktienkurs werden in Kauf genommen, solange die Unternehmensperformance weiterhin stimmt.



Kernidee des Wikifolio war zunächst das Gaming: Entwickler, Publisher, der e-Sports-Bereich...



Diese Nische wurde um Technologie-Unternehmen erweitert, welche direkt oder indirekt den Bereich Gaming ermöglichen oder erweitern (enabling technologies): Chiphersteller, Softwareanbieter, digitale Infrastruktur.



Dieser Technologiebereich dringt, über Augmented und Virtual Reality, immer weiter in die "reale" Welt und erweitert damit das Web zu genau dem dreidimensionalen Netz, welches Facebooks Rebrand gerade auf die Titelseiten gehievt hat: dem Metaverse.



Das Wikifolio kann Aktien und ETFs enthalten und ist langfristig ausgerichtet. show more

