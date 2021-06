Nasdaq100 Outperform

Trading Idea

Die Handelsidee basiert auf der Tatsache, dass der NASDAQ langfristig gesehen nur eine Richtung kennt - aufwärts.

In Zahlen sind dies durchschnittlich 8,9% seit 2001.

Dabei kommt es mehrmals im Jahr zu Rücksetzern von 5 - 12 %.

Die Durchschnittliche Performance bildet die Basis des Zertifikats. 40% werden in einen ETF investiert, welcher 1:1 den NASDAQ abbildet.

10% verbleiben als „eiserne Cashreserve“ für größere Korrekturen / Crashs.

Die Restlichen 50% stehen für den „aktiven“ Teil der Strategie zur Verfügung.



Ab einem Rückgang von 5% des NASDAQ, gehen 20% Depotanteil in ein Hebelzertifikat mit maximalem Hebel von 2,5.

Bei 10% Rückgang weitere 15% mit Hebel 3.

Ein Rückgang von mehr als 13% wird mit Hebel 3,5 „eingekauft“.

Mit diesem „gehebelten Swingtrading" Ansatz, soll unter Ausnutzung der normalen Volatilität, eine Outperformance ggü. des NASDAQ erreicht werden.

