Mid cap growth companies

nachhaltige Investitionen in Einzelaktien mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen,

Besonderer Fokus liegt auf:

1) überdurchschnittliches Wachstumspotenzial in stabilen Märkten

2) dominante Marktposition in jeweiliger Branche

3) überdurchschnittlicher Return on Investment

4) Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer einer Milliarde Euro

Für die Entscheidungsfindung werden fundamentale und technische Kennzahlen analysiert.

Das Portfolio wird laufend einem Monitoring und einer Risiko-Bewertung unterzogen und regelmäßig aktualisiert





