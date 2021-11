Trading Idea

Peccatum&indulgenz handelt Werte, die "böse" sind. Hier werden Unternehmen gehandelt, die auch aus verschiedenen Bereichen "unethisch" sind, und in einem normalen ESG Portfolio nicht gehandelt werden. Zum Teil sind sie aber Realität im allgemeinen täglichen Leben. Im Gegensatz zu diesen „bösen“ Werten werden als Buße Werte gehandelt, die einen Ausgleich, einen "Ablass" zu den bösen Werten darstellen sollen.

Also Entscheidungsgrundlage dienen der Trend und statistische Auswertungen für die Gewichtung der einzelnen Bereiche. Finanztechnisch werden über technische Analyse in regelmäßigen Abschnitten Bereinigungen durchgeführt. Dabei sollen auch Dividenden einen Rolle spielen. show more

