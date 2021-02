Asia Future Growth

Trading Idea

Mit diesem Wikifolio verfolge ich eine breite Anlagestrategie mit Fokus auf den asiatischen Kapitalmarkt. Meiner Meinung nach verspricht allein der stark zunehmende Wohlstand Chinas und die Konzentration auf Kerntechnologien rund um die Industrie 4.0 in Zukunft ein sehr dynamisches Wachstumspotential. Der Schwerpunkt wird demnach auf dem Branchen Technologie, Dienstleistungen und Konsumgüter liegen. Eine Beimischung durch kleinere Positionen wie bspw. Rohstoffe ist grundsätzlich möglich.



Als Basis des Depots werden ca. 25% in breitdiversifizierte oder viel versprechende Branchen-ETF's angelegt. Eine weitere Stütze bilden zumeist dauerhafte Positionen in die größten und bekanntesten Einzelwerte des Kontinents (BATX + weitere) mit einer ungefähren Gewichtung von 15 % . Darüber hinaus werden nach Bedarf diverse Positionen in wachstumsstarke Nebenwerte und kleinere Positionen auf Start-Up Ebene eingegangen.



Die Höhe der Cash-Position soll/kann je nach Stimmungslage des Gesamtmarktes leichten Schwankungen unterliegen.



Bei der Auswahl der Einzelwerte sowie der Festlegung von Ein-/Ausstieg fließen sowohl Elemente aus der Fundamental- sowie Chartanalyse in die Entscheidungsfindung ein. Jeder Trade basiert auf einem vielversprechendem Chance-Risiko-Verhältnis wobei ich Mechanismen wie Stop-Loss, Buy-Limit und Take-Profit als existenziell wichtig erachte. Die Dauer eines Beteiligung kann somit von Intraday bis hin zu mehreren Monaten/Jahren liegen.



Als Informationsquelle nutze ich diverse Online-Portale, Youtube-Kanäle sowie die Internetpräsenzen der jeweiligen Unternehmen. show more

