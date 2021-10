Trading Professionals MID

Trading Idea

In diesem DACH-Wiki ist geplant in eher mittelgroße, ggf. auch teilweise noch nicht so lange bestehende Wikis zu invetieren.

Dabei können sich allgemeine, aber auch themenorientierte Wikis im Musterdeopt wiederfinden.



Der Anlagehorizont kann kurzfristig, aber bei konstanten WIkis natürlich auch längerfrisitig sein.



In eventuell schwächeren Marktphasen kann es auch sein, dass der Cash-Anteil erhöht wird. show more

