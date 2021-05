WoW Professional Traders Invest

Trading Idea

In diesem Dachwikifolio (Wikifolio of Wikifolios = WoW) ist beabsichtigt überwiegend Wikifoliozertifikate zu bündeln welche von professionellen Tradern und Investoren (insbesondere mit beruflicher Erfahrung im Wertpapierhandel, Fondsmanagement, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Financecoaching, Kapitalmarktresearch etc) gemanagt werden. Das Wikifolio soll ausreichend diversifiziert sein und dabei unterschiedliche Handelsideen verschieder Trader vereinen. Von einem Trader können dabei mehrere Wikifoliozertifikate berücksichtigt werden, sofern sich die Handelsidee bzw. das Handelsuniversum der Zertifikate grundsätzlich voneinander unterscheidet. Zum Zwecke von Risikokontrolle und Renditeoptimierung können zu einem kleineren Anteil im Gesamtportfolio zeitweise auch Wikifoliozertifikate beigemischt werden welche einen 'Hedge', 'Long-Short', 'Short-Only' bzw. 'Absolute-Return' Ansatz verfolgen (positiver Track-Record vorausgesetzt) oder mit dem Wikifolio-Kriterium 'Guter Money Manager' ausgezeichnet sind. Entsprechend einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont wird angestrebt die Kernpositionen dieses Dachwikifolios auch über viele Monate und bestenfalls Jahre zu halten, jedoch soll das Gesamtportfolio mindestens wöchentlich überprüft werden. Die Gewichtung der Einzelpositionen soll regelmäßig angepasst werden: Wikifoliozertifikate mit niedriger Volatilität und stabilem Aufwärtsttend sollen tendenziell höher gewichtet als solche mit hoher Volatilität (die Wichtung soll sich somit an der jeweiligen Sharp-Ratio orientieren). Je nach Marktverfassung kann der Investitionsgrad zwischen 0 und 100 % liegen - als Entscheidungshilfe hierfür dienen Charttechnik (Trendfolge), (Fremd-)Analysen zum Marktsentiment, tagesaktuelle Nachrichten sowie Meldungen zum allgemeinen politischen und ökonomischen Umfeld show more

