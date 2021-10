PythonRisk Delphi-Trading

Recent events

Comment

Hallo, in letzter Zeit habe ich mich verstärkt mit Neuemissionen von wikifolio-Zertifikaten bzw. mit Trader-Kommentaren zu von L&S abgelehnten oder viele Monate nach Emissionsantrag noch nicht emittierten wikifolios befasst. Aufgrund der gelesenen wikifolio-Kommentare und Forenbeiträge der entsprechenden Trader halte ich es für sinnvoll, dieses wikifolio als ein zweites wikifolio "ins Rennen" zu schicken. Unverbindliche Vormerkungen ... ... sind jederzeit gerne gesehen. Achtung, Risiko: Die für das wikifolio verwendete Kursanalyse-Software entspricht noch nicht meinen Erwartungen und wird daher von mir weiterentwickelt (das kann noch ein längerer Korrektur- bzw. Anpassungsprozess werden). Größere Kurs-Rückschläge und Verluste sind daher nicht ausgeschlossen. Selbstverständlich kann auch nach weiteren Programmoptimierungen nie eine Garantie für positive Kursentwicklungen gegeben werden. In der Hoffnung auf eine bessere Performance wird durchaus auch mit höherem Risiko getraded. Es ist aber geplant in der Anfangsphase noch keine oder nur sehr wenige Trades mit Hebelprodukten durchzuführen. Nach Verbesserungen und Tests könnten einigen Monate nach Publizierung des wikifolios durchaus auch Hebelprodukte (long und short) zum Einsatz kommen. Orderautomatisierung (fehlende API): Als Informatiker finde ich es schade, dass wikifolio.com für Privat-Trader keine API (Application Programming Interface) anbietet. Der Nachteil einer deshalb fehlenden Orderautomatisierung stellt in der Anfangsphase dieses wikifolios aber zugleich auch einen Vorteil dar. Die menschliche Kontrolle geht nicht verloren, da vom Programm gelieferte Ordervorschläge manuell in die Trader-Oberfläche von wikifolio.com übernommen werden müssen. Dies könnte sich in ferner Zukunft (auch ohne API) aber mal ändern, sofern rechtlich erlaubt. Das Einführen einer automatisierten Ordererteilung würde ich in diesem Fall auf jedem Fall rechzeitig, mehrfach und mit mind. drei Monaten Vorlauf in einem wikifolio-Kommentar angekündigen. Die Vorabauswahl der Finanzinstrumente, die dem Programm zur Analyse als Input gegeben werden, sowie weitere Parameter (long/short, Analyse-Zeitintervalle, max. Positionsgröße, uvm.) werden aber stets von mir bestimmt und in diesem wikifolio niemals automatisiert werden. Orderautomatisierung mit Traderfox SystemFolio: Für Privat-Trader existiert wie beschrieben keine API aber laut Auskunft des wikifolio.com-Supports die Möglichkeit, über "Traderfox SystemFolio" (verursacht monatliche Kosten) im wikifolio automatisiert/regelbasiert zu handeln. Weitere Informationen hierzu findet man bei folgendem Link: https://systemfolio.traderfox.com . Ein eigenes wikifolio könnte man dann https://www.wikifolio.com/de/de/traderfox-kooperation entsprechend verlinken. Ich habe mich damit aber nicht näher befasst, weil sich meine Automatisierungs-Ideen mit "Traderfox Systemfolio" nicht realisieren lassen würden. Vielleicht hilft diese Info ja aber jemandem von euch weiter ... Langweilige Startphase in diesem wikifolio (?) In nächster Zeit kann hier für Beobachter auch etwas Langeweile aufkommen, da in diesem wikifolio evtl. zunächst nur wenige Trades (oftmals als Test) durchgeführt werden. Meine Freizeit investiere ich aktuell mehr in die Software-Entwicklung (für dieses wikifolio) sowie in die Trades in meinem anderen wikifolio "PythonRisk Bauchgefuehl". Für mich selbst bleibt es zumindest spannend, ob der wikifolio-Kurs schon sehr bald nahe bei Null ist oder ob mein Ziel erreicht werden kann, DAX und Co. mit diesem wikifolio mittelfristig deutlich zu schlagen. Ich wünsche euch allen Spaß beim Verfolgen dieses wikifolios sowie viel Erfolg bei euren eigenen Trades! Aufgrund meiner obigen Links zu SystemFolio erscheint untenstehende Grafik, welche ich jedoch gar nicht unbedingt hier haben wollte.