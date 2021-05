Trading Idea

Frei nach dem Zitat "Software is eating the world" von Marc Andreessen soll grundsätzlich in reine Softwarewerte investiert werden. Das heißt, die zu investierenden Unternehmen betreiben nur die Softwareentwicklungsabteilung (und keinen weiteren produzierenden Zweig), welche das zu vertreibende Produkt oder den Service erstellt.



Die zu investierenden Unternehmen können in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sein, wie z.B. Medien & Kommunikation, Werbung & Marketing, Chemie, Konsumgüter usw. Es muss aber immer das Softwareprodukt oder der softwarebasierte Service im Vordergrund stehen.



Schwerpunkt bei der Auswahl der Aktien sollen hierbei Nebenwerte bilden, es können aber auch im Markt etablierte Unternehmen enthalten sein. Faktoren für die Auswahl sind:

- Verhältnis Marktkapitalisierung vs. Umsatz

- die Gründer sollten noch im Board/Vorstand repräsentiert sein

- Europa & USA

- keine Hebelprodukte show more

