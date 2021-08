Trading Idea

Das Portfolio "SL Concept Quality and Future" soll in ausgewählte Aktien investieren. Ein Teil soll in qualitätsstarke Unternehmen und der andere Teil in zukünftige Champions investiert werden.



Als Entscheidungsfindung soll die Fundamentale Analyse angewandt werden. Dabei sollen Kennzahlen wie zum Beispiel KGV, Ebit-Marge, Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad oder Cashflow berücksichtigt werden. Die ausgewählten Aktien sollen regelmäßig überprüft und können bei Bedarf durch andere Aktien ersetzt werden.



Alternative Analysemethoden sollen keinen Einfluss auf die Auswahl der Aktien haben. Das Unternehmen als solches soll über einen Kauf entscheiden oder nicht.



Das Portfolio "SL Concept Quality and Future" soll langfristig ausgerichtete Anlagestrategien verfolgen. Ziel soll der reale Werte-Erhalt durch ein diversifiziertes Portfolio sein. show more

