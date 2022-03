High-Growth and Future

Trading Idea

Anlageschwerpunkt: Investiert soll in Aktien aus der High-Tech-Branche als auch in Nebenwerte, die das Potential haben, ihre Märkte mit zukünftiger Technologie zu verändern. Der Fokus soll in USA und Deutschland liegen. Bei diesen Unternehmen kann es sich um auch schnell wachsende Unternehmen handeln, die evtl. noch nicht profitabel sind. Bilanzkennziffern und Cash-Flow-Generierung sollten ein wichtiger Bestandteil der Analyse sein. Auch die Innovations- und Technologiekraft soll nicht außer Acht gelassen. Das Wikifolio kann jedoch jederzeit durch Anlageprodukte aller Anlageklassen ergänzt werden, vor allem mit entsprechenden Hebelprodukten zur Absicherung vor fallenden Aktienmärkten. Der vorgesehene Anlagehorizont soll dabei zumeist eher mittel- bis langfristig sein. D.h. ich habe nicht die Absicht täglich mit Kauf-und Verkäufen ein Gewinn zu erzielen. soll nicht der Fokus sein, da ich ein langfristigen Ansatz beabsichtige. show more

