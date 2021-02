Technology Selective EqualWeight

Trading Idea

Ziel ist es, den ein freies Portfolio an weltweiten Tec- u. Wachstungs-Aktien aus diversen Sub-Sparten unter Gleichgewichtung (Equal Weight) der enthaltenen Werte abzubilden. In geringeren Anteilen können auch andere vielversprechende Werte hinzugefügt werden.



Die Gewichtung soll alle 6 Monate überprüft werden. Bei kleineren Abweichungen sind Korrekturen nicht zwingend nötig, da sie Transaktionsgebühren/Spread-Verluste mit sich bringen.

Wenn zum Prüftermin eine Aktie aber einen doppelt so hochen oder halb so hohen Wert über- oder unterschreitet, als bei Gleichgewichtung zu erwarten wäre, muss diese per Rebalancing wieder in den Zielkorridor gebracht werden.



Es soll maximal 20% Cash gehalten werden. show more

