Deutschland Momentum 2.0

Die Idee

Die Momentum-Strategie ist meiner Meinung nach eine "schmerzhafte" Strategie, weil in Aktien investiert wird, die in den letzten Monaten gut gelaufen sind. Meine Erwartung ist, dass diese Aktien weiterhin überproportional steigen werden und sich somit eine überdurchschnittliche Rendite ergeben kann.



Da immer die Befürchtung besteht, dass diese Aktien auch einen Rückschlag erfahren können, soll ein Verlust durch frühzeitigen Ausstieg gering gehalten werden.



Die Umsetzung

Die Strategie soll auf alle deutschen Aktien angewendet werden, nicht aber auf Aktien aus dem DAX. Die Auswahl neuer Positionen soll anhand technischer Kriterien wie der Performance in den letzten Monaten erfolgen.



Die Erwartungshaltung

Vordergründiges Ziel soll in Hausse-Märkten eine höhere Performance als bei den vergleichbaren Indices sein. In Baisse-Phasen lässt sich die Strategie schwerlich umsetzen. Deshalb sollen Verluste durch Stop-Limite begrenzt werden.



Das Positionsmanagement

Die Investitionsquote soll immer sehr hoch liegen. In gewissen Marktsituationen (z.B. Baisse-Phasen) kann die Investitionsquote auch geringer sein.



Die Haltedauer

Die Haltedauer der einzelnen Positionen soll (abhängig von der Performance) mehrere Monate betragen. Ziel soll es sein, ungefähr eine Position pro Monat zu tauschen. show more

