TradingPerspektiveDAYTRADING

Die Handelsidee gründet auf dem ersten erfolgreichen Wikifolio, welches ich eher aus Testzwecken erstellt hatte. Die Resonanz, die Nachfrage und das Feedback haben mich positiv überrascht und fast ein wenig überwältigt.



Aufgrund dieser Rückmeldungen habe ich mich entschlossen, ein "richtiges" Wikifolio zu erstellen. Dazu habe ich ein neues mit Start 02.08.2021 eröffnet.



Das Testwikifolio diente in diesem Zusammenhang eher der technischen Findung, dem Ablauf auf der Plattform etc. (Man muss sich erst einmal zurecht finden)



Die Strategie begründet sich auf der klassischen Daytrading Strategie mit Hilfe der technischen Analyse in seiner Grundform.



Die Chartgrundlagen sind der Candlestick- und der Pont & Figure Chart.



Alle etwaigen psychologischen, fundamentalen oder persönlichen Daten werden außen vor gelassen.



Ich handle aktiv Derivate auf den Dax, Forex und andere Indizes. Tageshandel oder bei Gelegenheit im großen Daytrading Chartbild auch kurzfristige Haltedauern.



Es handelt sich hierbei um ein aktiv gemanagtes Daytrading Wikifolio. Performance sollte überdurchschnittlich ausfallen.



Über Kommentare und Feedback freue ich mich weiterhin sehr.



