Trading Idea

Dieses Dachwikifolio soll die bewährten Strategien verschiedener Trader vereinen. So wird eine Diversifikation über mehrere Trading-Strategien erreicht, von denen man profitieren kann. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Trader und auch einer Assetklasse wird deutlich verkleinert. Die Strategien der einzelnen Trader reichen von Algo-Crypto-Momentum-Trading, über Index-Trading und Swing-Trading bis hin zu einem großen Teil klassischem Aktien-Daytrading. In dem Dachwikifolio selbst soll nicht mehr aktiv gehandelt werden. Das aktive Trading findet in den einzelnen Wikifolios selbst statt. Es werden höchstens gelegentlich kleine Rebalancing Maßnahmen vorgenommen werden. Ebenso können mit der Zeit neue erfolgreiche Handelsstrategien in das Dachwikifolio aufgenommen werden. show more

