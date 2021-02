Trendinvest Dachwiki

Trading Idea

Dieses Dachwikifolio investiert in die wikifolios Intelligent Matrix Trend und Forinc Trendinvest (zu Beginn des Dachwikifolios haben beide Positionen ungefähr 50%)

Somit bietet dieses Dachwikifolio ein günstiges Zertifikat bei einer etwas besseren Risikostreuung an. Ein stop loss wird jeden Monatsanfang auf 15% unter dem aktuellen Kurs nachgezogen, sobald dieser zieht wird auf eine ruhigere Marktlage gewartet um wieder zu investieren.

Überschüssiges Geld <1% bei Start des Wiki Folios wird in ein Dividenden Wikifolio investiert. show more

