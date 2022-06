OLIVERSUM Global Trend Select

Grundsätzlich versuche ich mit diesem wikifolio aus den globalen Wertpapieren jene zu selektieren, die, unabhängig von Land oder Branche, vor oder am Anfang einer Trendbewegung stehen. Es soll versucht werden Trends oder Trendabschnitte zu handeln. In diesem wikifolio soll in erster Linie in Aktien investiert werden, aber es kann auch in ETPs investiert werden. Die Haltedauer wird wohl meist eher kurzfristig (kürzer als ein Jahr) sein, aber mittelfristige und langfristige Haltedauern sollen nicht ausgeschlossen werden. Einstiegs- und Ausstiegssignale sollen in der Regel mit Hilfe der technischen Analyse generiert werden. Dabei sollen gleitende Durchschnitte, Chartformationen und Indikatoren verwendet werden können. Auch fundamentale Daten, Kennzahlen und die Makroökonomie sollen herangezogen werden können. In unterschiedlichen Marktphasen soll in unterschiedliche Aktien und Wertpapiere investiert werden. Dabei kann auch versucht werden, z.B. mit entsprechenden ETPs Abwärtstrends zu handeln. Die Investitionsquote kann zwischen 0% und 100% schwanken, je nach meiner Einschätzung der Marktaussichten. In der Regel wird wohl eher meist in mehrere Wertpapiere investiert werden, um eine gewisse Streuung zu erzeugen. Sollten sich die Position oder Postitionen nicht in die gewünschte Richtung entwickeln, so soll(en) diese kurzfristig geschlossen werden können. Dabei sollen auch Stopps zum Einsatz kommen können. Angestrebt ist, dass an Verlustpositionen nicht zu lange festgehalten wird, wenn kein Potenzial mehr gesehen wird.