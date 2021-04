US SWING CAPS

Trading Idea

US Weekly Big Caps Swing Trading.



Hier werden die BIG CAPS und andere Aktien des US Marktes (die dort gelistet sind!!) auf Wochenbasis gehandelt.

Es werden Wöchentliche Updates gemacht.

Es wird Long und Short gehandelt. (Hauptsächlich Long, Short nur wenn der gesamt markt kippt, oder es einen möglichen abverkauf eines wertes gibt)

Die Idee des Wikifolios ist , dass man in der aktuellen Situation möglichst viel an den Volatilen Bewegungen mit nimmt .





Es wird auf Wochenbasis geschaut , welche Stocks interessant werden können.

Es werden verschiedene Variablen hin zu genommen um einen einstieg in eine Aktie zu rechtfertigen.



Es werden Technische Formationen gehandelt, die einen Statistischen

Hintergrund haben.



Die Variablen beziehen sich auf:

Erscheinung: wie kommt die Formation vor.

Trendwende oder Konsolidierung.







Wie Hoch ist der durchschnittliche Kursanstieg und wie Hoch ist die Prozentzahl

zu dem das Kursziel erreicht wird.

Alles wird aus der Swing perspektive gemacht.

Mir ist es egal ob eine Aktie gut oder schlecht ist. Ist das Setup da, wird es gehandelt. Ich werde oft ausgestopt, da ich ein enges Risiko habe. Momentum ist alles. Die Verlierer werden sofort geschlossen. Gewinner werden nach meinen Exit regeln gehalten.





