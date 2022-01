Value und Nebenwerte

Trading Idea

Diese Portfolio folgt dem Value Investing, der Idee Unternehmen unter ihrem "Fairen" Wert zu kaufen. Dabei sollen jedoch nicht nur Unternehmen mit niedrigen Bewertungen (KGVs) betrachtet werden, sondern alle welche eine attraktive Rendite zu einem geringen Risiko bieten.



Die Bewertung der Unternehmen geschieht dabei hauptsächlich über eine Fundermentalanalyse, wobei qualitative Aspekte eine ebenso wichtige Rolle spielen. Die Unternehemen in welche investiert wird sollen etabliert und profitabel sein und werden gehalten bis sie ihren "Fairen" Wert erreicht haben (üblicherweise in bis zu 3 Jahren, oft früher). Einige besonders qualitativ hochwerte Unternehmen können auch länger gehalten werden, sofern sie den "Fairen" Wert nicht deutlich überschreiten.



Das Ziel ist es eine langfristig überdurchschnittliche Rendite zu erreichen unabhängig von aktuellen konjunkturellen Entwicklungen. Der Fokus liegt hierbei auf Renditeoptimierung und Risikominimierung. show more

