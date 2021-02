German Trend Aggressive

Trading Idea

Der quantitative Investmentprozess dieses wikifolios soll in regelmäßigen Intervallen die trendstärksten Aktien basierend auf einer Vielzahl von Faktoren eines Multi-Faktor-Modells identifizieren.



Zu diesen Faktoren zählen u. a. klassische Trendindikatoren wie z.B. Momentum, als auch Kennzahlen der Portfolioanalyse. Beispielhaft seien hier die Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Alpha, Information Ratio, Calmar Ratio, Sortino Ratio, Serenty Ratio, Ulcer Performance Index, Pain Ratio und Omega Ratio genannt. Weitere Performancekennzahlen ergeben sich dadurch, dass Renditen ins Verhältnis zu Risikomaßen wie Down Capture und Downside Vola gesetzt werden.



Als Anlageuniversum sollen nur jene Titel in Betracht kommen, die zum Zeitpunkt der Auswahl im DAX, MDAX, SDAX bzw. TecDAX enthalten sind. Bei jeder Umschichtung wird angestrebt, in lediglich 5 der nach dem Modell attraktivsten Aktien mit annähernd gleichen Anteilen zu investieren.



Mit einer derart aggressiv umgesetzten Trendstrategie wird versucht, sowohl absolut als auch mit Blick auf das im Vergleich zum Markt deutlich höhere Risiko überproportional stark von Investmentchancen zu profitieren. Der Anlagehorizont soll dabei grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. show more

