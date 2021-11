VIVANTIX DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

Trading Idea

Das Ziel soll sein in Disruptive Tech-Startups zu investieren.



Es sollen ineffiziente Industrien, aufkommende Märkte oder Trans mit einem Exponentiellen Wachstumspotential identifiziert werden. Es soll nach Unternehmen gesucht werden die ein tiefgreifendes Technologisches Verständnis und die Methode des First-Principle Thinkings anwenden.

Auswahl der Werte erfolgt erstens durch die Analyse der technologischen Positionierung des Unternehmens in Bezug auf Reifegrad, Machbarkeit und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Das Geschäftsmodell soll nachhaltig sein und soll mittel- bis langfristig die Fähigkeit zur Profitabilität haben

Es sollen ESG-Ratings von etablierten Anbietern wie beispielsweise MSCI in den Analyseprozess aufgenommen werden. Die in dem Portfolio aufgenommenen Unternehmen sollen nicht gegen die Klimaziele der UN verstoßen.



Es soll kurzfristig zur Absicherung der Positionen bei einem Abwärtstrend in Put-Zertifikate investiert werden. Bei einem Aufwärtstrend soll kurzfristig in Call-Zertifikate investiert werden um den Hebeleffekt zu nutzen.

Bei Cash-Positionen über 10% soll in ETFs oder Fonds investiert werden.





