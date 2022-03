Trading Idea

Der Schwerpunkt des Wikifolios "ETFs und Fonds Weltweit" ist, in eine weltweite Auswahl von ETFs und Fonds zu investieren.

Hierbei steht eine mittel- bis langfristige Anlagestrategie im Fokus . Dabei gilt für die Anlage das Motto "gemeinsam stark" zu sein, "in die Breite zu investieren" und somit das Risiko einer Einzelanlage zu vermeiden. Aufgenommene ETFs oder Fonds können z.B. branchenspezifisch sein, einem Leitindex oder auch einen Rohstoffindex abbilden.



Sollten mehrere ETFs und Fonds die inhaltlich z.B. den gleichen Markt abbilden, zur Auswahl stehen. So spielen z.B. Faktoren wie:

- das Anagevolumen

- die laufenden Verwaltungskosten

- die Ausschütungsart

- eine physikalische Deckung bzw. eine exemplarischer Teildeckung dessen was der ETF abbildet

- und Weiteres

eine Rolle für die Aufnahme in das Wikifolio.



Bargeldbestand sollte nur kurzfristig bis mittelfristig gehalten werden, um ggf. einen ETF oder Fond auszutauschen, umzuschichten oder um das Depot abzusichern. show more

This content is not available in the current language.