Trading Idea

In dieser von Udo Winterhalder gemanagten Strategie sollen dynamische Trendfolgeansätze verfolgt werden, die in Zukunftstrends investieren. Diese Megatrends versprechen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte überdurchschnittliche Wachstumschancen. Um an dieser Entwicklung überdurchschnittlich partizipieren zu können, sollen diese Trends schwerpunktmäßig mittels Hebelprodukten wie z.B. Optionsscheinen, KO-Zertifikate und sonstige Derivate begleitet werden.

Das Anlageuniversum kann Aktien, ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte umfassen.

Zur Risikominimierung können Cash und/oder Shortpositionen aufgebaut werden.

Der Anlagehorizont und die Haltedauer sollte mittel- bis langfristig sein.

show more

This content is not available in the current language.