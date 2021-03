YONAYIELD21

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden Aktien sowie Derivate gehandelt. Gezieltes Riskmanagement hält dabei Drawdownphasen in Schacht, zugleich hat das Wikifolio aber auch das Ziel den S&P500 sowie DAX30 outzuperformen.



Weiter ist das Wikifolio zudem in Strategien diversifiziert. So werden zwei Strategien gefahren, wobei die erste mehr auf Buy & Hold von physischen Aktien basiert und die zweite gezielt auf Preisspekulation in bestimmten Marktphasen und bestimmten Werten abzielt durch Einsatz derivativer Produkte bei hochwertigen Marktsignalen.



Bei einer Derivat Position soll das Risiko möglichst klein gehalten werden währendem eine long term buy and hold position um die 10% des Portfolios ausmachen kann. show more

