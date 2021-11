Zukunftstrend Cloud Security

Trading Idea

Dieses wikifolio kann bis zu ungefähr 20 Aktien von Unternehmen enthalten, die aus meiner Sicht signifikante Umsätze im Bereich Cyber- und idealerweise Cloud Security generieren.



Der abgebildete Sektor ist meines Erachtens aussichtsreich und bietet starke Wachstumschancen. Die Aktienkurse einzelner Unternehmen aus der Branche können jedoch stark schwanken. Das Ziel dieses wikifolios ist vom starken Wachstumstrend des gesamten Sektors zu profitieren, ohne dabei zu sehr von einzelnen schwankungsanfälligen Aktien abhängig zu sein. Hierfür ist es angedacht, die im wikifolio enthaltenen Aktien langfristig zu halten.



Es ist vorgesehen, alle im wikifolio enthaltenen Aktien möglichst gleich zu gewichten. Um dies so gut wie möglich auch langfristig sicherzustellen, soll ein jährliches Rebalancing durchgeführt werden, bei dem die Titel im wikifolio wieder möglichst gleich gewichtet werden sollen.



Vor der Aufnahme in das wikifolio ist eine fundamentale Analyse der einzelnen Werte geplant. Hierbei sollen in erster Linie Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und KGV bzw. PEG analysiert werden. Zusätzlich ist geplant auch die Qualität der angebotenen Dienstleistungen und Produkte ebenso wie das Wettbewerbsumfeld in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.



Neben der fundamentalen Analyse sollen auch charttechnische Faktoren berücksichtigt werden, um den Einstiegszeitpunkt möglichst zu optimieren. Es ist angedacht hierzu unter anderem den Abstand zu gleitenden Durchschnitten, Bollingerbänder und die relative Stärke zum Gesamtmarkt bzw. zu Wettbewerbern zu berücksichtigen. show more

This content is not available in the current language.