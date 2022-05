1Zeitenwende regenerativeEnergie

Trading Idea

Nichts ist stärker als eine Idee/eine Technologie, deren Zeit gekommen ist. -Victor Hugo Was ist der günstigste Erzeugerpreis für Energie? Ja genau, 1.00 US Cent für 1 kWh Strom aus einem geplanten Solarpark und das in Saudi-Arabien wo Milch und Öl fliesst (2021). Wie kann das sein und warum macht ein rohstoffreiches Land soetwas. Fragen Sie den ehemaligen Ölminister Ahmed Zaki Yamani: "Die Steinzeit endete nicht aus Mangel an Stein, und die Ölzeit wird enden, lange bevor der Welt das Öl ausgeht." Haben Sie das schonmal von Ihren Ministern gehört? Ich nehme Sie mit auf die Reise/die Umgestaltung unserer jetzigen Energieform und alles was damit betrieben wird. Fundamental Auswahl – Wir erzeugen erneuerbaren Energie und Betreiben damit alles an was möglich ist. Dies ist eine disruptive Technologie und soll uns einen übergeordneten Vorteil für die nächsten Jahrzehnte geben. Emittent: Produzenten Einzelanlagen, Entwickler/Projektierer, Bestandshalter, Energieversorger. Solar, Wind, Wasser, Speicher, Mobilität + Sonstige. Konsument: aus Verkehr, Haushalt, Industrie, Gewerbe. Es geht um Energieeffizienz. Wir können es nicht verhindern immer mehr Energie zu nutzen als Gesellschaft. Dennoch kann diese Sinnvoll und Nachhaltig erzeugt und eingesetzt werden. Handel: - Tägliche Morgenroutine zeigt das Stimmungsbarometer des Marktes - Definiert Stop-Setzung und Positionsgrösse - Gewinnmitnahmen -Charttechnik, um sinnvolle Einstiege und Ausstiege zu definieren. -Gleitende Durchschnitte, um Aufwärtstrends zu definieren - Aktien mit relativer Stärke -Konzentriertes Portfolio, Richtwert <20 Titel -Aktiv gehandelt mit stop-loss -wir kämpfen nicht gegen den FED/EZB oder den Markt -Cash ist auch eine Position Was wird nicht gekauft: Kein Fokus auf Dividenden Keine Hebel Keine ETF oder Fonds Kein Buy and lose

Master data Symbol WFZWEREN30 Date created 05/09/2022 Index level - High watermark 100.4 Decision making Technical analysis Fundamental analysis