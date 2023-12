Antizyklik und Dual-Momentum

Trading Idea

Handelsidee: Die Umsetzung dieses Multi-Asset-Wikifolios erfolgt zur einen Hälfte aus einem antizyklischen Ansatz (Chancenmaximierung in Krisen) und zur anderen Hälfte aus einer Momentum- und Trendfolgestrategie (Verlustbegrenzung in Krisen). Geografie und Assetklassen: Die Umsetzung der globalen Strategie erfolgt durch den dynamischen Einsatz von breit diversifizierten ETFs mit den Schwerpunkten USA, Europa, Asien-Pazifik, Schwellenländer, Immobilien, Rohstoffe, Gold, TIPS, Unternehmensanleihen und Geldmarkt. Je nach Marktlage werden die Gewichtungen dynamisch angepasst. Handelskriterien: Antizyklische Strategie (50% des Portfolios): Im Normalmodus ist dieser Teil des Portfolios zu 70% im globalen Aktienmarkt investiert und zu 30% in kurzlaufenden Staatsanleihen. Im Krisenmodus 1 (Rücksetzer des Aktienmarkts um 20%) wird die Hälfte der kurzlaufenden Anleihen antizyklisch in den Aktienmarkt investiert. Im Krisenmodus 2 (Rücksetzer des Aktienmarkts um 40%) wird die verbleibende Hälfte der kurzlaufenden Anleihen in den Aktienmarkt investiert, so dass dieser Teil des Portfolios bis zu 100% in Aktien investiert sein kann. Dieses antizyklische Handeln ermöglicht die Chancenmaximierung in Krisen. Momentum- und Trendfolgestrategie (50% des Portfolios): Jeweils zum letzten Handelstag eines Monats wird festgestellt, welche Anlageklassen aus dem Anlageuniversum über der 200-Tage-Linie notieren (absolutes Momentum). Die Performance der jeweiligen ETFs wird dann über einem gemischten Zeitraum (1-, 3-, 9- und 12-Monatsperformance) miteinander verglichen (relatives Momentum). Die 5 ETFs mit der besten gewichteten Performance werden dann ausgewählt und in diesen Teil des Portfolios aufgenommen. Falls nicht 5 ETFs über der 200-Tage-Linie notieren, wird anteilig das Kapital im Geldmarktfonds geparkt. Dies ermöglicht eine trendbasierte Absicherung in Krisenzeiten. 1x jährlich wird ein Rebalancing zwischen den beiden Strategien durchgeführt.

Master data Symbol WFZYKTREND Date created 11/25/2023 Index level - High watermark 100.0