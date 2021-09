Schwarze Schafe

Trading Idea

Es wird in Aktien investiert, die aufgrund von schlechten Nachrichten Kurskorrekturen erfahren haben. Wichtig ist, dass das operative Geschäft, sowie das Geschäftsmodell langfristig intakt bleiben und die Bad News sich nicht darauf beziehen/auswirken. In diesem Zusammenhang werden auch günstig bewertete Firmen, deren Branchen zum Investmentzeitpunkt nicht sexy sind, in Betracht gezogen.



Dividendenstarke Aktien etablierter Unternehmen bilden die "Cash-Reserven" des Portfolios. Diese Positionen zeigen sich oft wenig volatil und können bei Bedarf/Chancen aufgelöst werden, wobei sie bis dahin immer noch die Chance haben Rendite abzuwerfen.



Bezüglich der Positionsgrößen und Instrumente sollen wenig Einschränkungen gelten, um sich auftuende Möglichkeiten in allen Bereichen nutzen zu können. show more

